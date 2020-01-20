Starfield, Yakın Bir Zamanda Oyuncularla Buluşabilir

Bethesda, Starfield oyununu beklenenden daha yakın bir zamanda yayınlayabilir. Bethesda'nın yayınladığı iş ilanlarından yola çıkarak öne sürülen tahminler, Starfield oyununun gelişim sürecinin neredeyse tamamlandığına ve bir sonraki The Elder Scrolls için çalışmalara başlanacağına işaret ediyor.

Bethesda Game Studios’un başında yer alan Todd Howard, yılın en büyük oyun fuarı E3 2018'de yaptığı bir açıklamada Starfield ve The Elder Scrolls VI projelerinin gelişim sürecinde olduğunu onaylamıştı ancak o günden bugüne iki oyun hakkında da neredeyse hiçbir bilgi ortaya çıkmış değil.

İki proje arasından Starfield’ın öncelikli olduğu biliniyor fakat oyunun ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih verilmedi ve yeni nesil bir oyun olma yolunda ilerlediği bilgisinden başka bir detay henüz gün yüzüne çıkmadı.

Starfield, beklemedikleri anda oyun tutkunlarını şaşırtabilir:

Şirket tarafından yayınlanan iş ilanları, Starfield oyununun beklenenden çok daha erken oyun tutkunlarıyla buluşabileceğine işaret ediyor. Birkaç farklı alan için yayınladığı iş ilanlarına göre Bethesda, bilgisayar ve konsol platformları için RPG modelleri geliştirecek yetenekli programcıların yanı sıra deneyimli, yaratıcı ve enerjik bir video editörünü de kadrosuna katmak istiyor. RPG için aranan programcıların The Elder Scrolls VI ve video editörü iş ilanının da Starfield için olduğu düşünülüyor.

Ortaya atılan tahminlere göre Bethesda’nın bu hamlesi, Starfield oyununun geliştirilmesinde son aşamalara yaklaşılırken bir sonraki The Elder Scrolls için yeni bir ekip toplandığı anlamına geliyor olabilir. Elbette bu tahminlerin hiçbir kesinlik payı bulunmuyor ancak oyun yayıncısının bir buçuk yılı aşkın bir süre boyunca sessiz kaldığını göz önünde bulunduracak olursak uzun vadeli planlarının büyük ses getireceği öngörülebilir.

Bethesda’nın Starfield oyununun şu ana kadar geliştirilmiş en gerçekçi uzay oyunu olacağı düşünülüyor. Yayınlanan kısa fragman da bu iddiayı doğrular nitelikte.

Starfield fragmanı:

Bethesda’nın bir sonraki hamlesi sizce ne olacak? Starfield oyunu sizce ne zaman yayınlanacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.