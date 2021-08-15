Starliner Aracı, 2024’ten Önce Hazır Olabilir

NASA’nın insanları Ay’a geri götürecek Artemis görevinin hatırı sayılır miktarda yükünü sırtına alan SpaceX, görevde kullanılacak araçla ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu. Starliner aracının 2024 yılına kadar hazır olacağı söylendikten sonra açıklamalara eklemede bulunan Elon Musk, aracın muhtemelen daha bile erken hazır olacağını duyurdu.

SpaceX’in kurucusu olan ünlü milyarder Elon Musk’ın şirketi kurmakta etkisi olan en büyük hayallerinden biri, insanlığı ‘gezegenlerarası’ bir medeniyet haline getirmekti. Ay ve Mars’ta kurulması planlanan yaşam alanları da bu hedefin şu anki en önemli basamakları olarak belirlendi. Önümüzdeki yıllarda insanları uzun yıllar sonra Ay’a geri götürecek uçuşla ilgili yakın zamanda açıklamalarda bulunan Musk, bu tarihin çok da uzak olmadığını iddia etti.

NASA’nın Artemis görevinde insanları Ay’a indirecek aracın yapımını üstlenen SpaceX’in aracı 2024 yılına kadar tamamlayacağı açıklandı. NASA’nın bu hedefi oldukça iddialı bulduğuna dair açıklamasından sonra Twitter’da görev hakkında atılan bir tweet’e yanıt veren Musk, aracın büyük ihtimalle daha da erken hazır olacağını açıkladı.

+Aracın 2024'te Ay'a insan indirmeye hazır olacağını düşünüyor musunuz?

-Muhtemelen daha erken.

NASA’nın SpaceX’le imzaladığı 2,89 milyar dolarlık kontratla destek olduğu Starliner roketine dair açıklamalarda bulunan Elon Musk, aracın 2024 yılına kadar hazır olacağını duyurmuştu. Ardından Twitter’da görevle ilgili yapılan paylaşımlardan birine cevap veren Musk, “Muhtemelen daha erken” sözleriyle aracın daha bile erken gelebileceğini müjdeledi. Halbuki 2024 yılı bile birçok kişi için oldukça iddialı ve tutkulu bir hedefti.

Geçtiğimiz hafta NASA’nın astronot kıyafetleri geliştirme planlarının gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştı. Blue Origin’i eleyerek NASA’nın dev desteğini alan SpaceX, bunun üzerine kıyafet görevini devralabileceğini açıklamıştı. Elon Musk’ın Artemis görevi için ne kadar heyecanlı olduğu tüm bunlardan belli oluyor. Hatta kendisi geçen hafta Blue Origin’in Ay aracıyla dalga geçmişti.

NASA’nın açıklamalarına göre 2024 yılı keyfi bir hedef değil, aksine olabilecek en azimli hedef. Görevin test uçuşları ise güncel planlara göre 2023 yılında başlayacak. Eğer Ay’da beklenilen başarı elde edilirse, uydunun keşfi ve kullanımı için 2020’li yılların sonuna kadar sürdürülebilir yollar aranıp yürürlüğe konacak.