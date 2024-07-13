SpaceX Falcon 9 uzay aracının fırlatılmasına bir süreliğine yasak geldi. Yasağın nedeni ise roketin yaşadığı sıkıntılar.

SpaceX'in son görevinde Falcon 9 roketi sorunlar yaşamıştı. Bu sorunların ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) bir soruşturma başlattı ve uzay aracının yeniden fırlatılması geçici olarak engellendi. Perşembe günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan araç, yaşadığı motor arızası nedeniyle dünyaya geri dönmüştü.

Falcon 9 roketi uzun yıllardır firmanın yükünü çeken araçlardan biri olarak çok sayıda Starlink uydusunu yörüngeye taşımış ve farklı görevler için de tercih edilmişti. Son uçuş bu açıdan bakıldığında talihsiz bir olay yaşamış gibi gözüküyor.

Starlink uyduları taşıyacaktı

11 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan Falcon 9 görevinin amacı Starlink uydularını yörüngeye götürecekti. SpaceX kurucularından olan CEO Elon Musk, görevle ilgili gelişmeleri X hesabından paylaşırken roketin üst kısmında bulunan bir motor parçasında yaşanan sıkıntılardan ve uçuş esnasındaki sıkıntılardan dolayı böyle bir karar alındığını belirtti.

Starlink uyduları bu sorundan dolayı planlanan yörüngeye ulaşamadı ve yüzeyden 135 kilometre yukarıda serbest kaldı. Şimdi bu uydular da yok edilmek üzere gezegenimizin atmosferine çekilecek. Gelen açıklamalara göre uydular yüksek sürtünmeli bir noktada yer alıyorlar.

FAA ise Falcon 9 roketi tekrar havalanmadan önce bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu soruşturmanın sonuçlarına göre roketin yeniden fırlatılıp fırlatılmayacağı belli olacak. İncelemeler için FAA ile SpaceX birlikte çalışacak. Roketin bir sonraki ana görevi ise bir sorun olmaması durumunda gerçekleştirilecek.