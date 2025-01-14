SpaceX, Starship'in normalde geçtiğimiz gün gerçekleşecek 7. uçuş testini çarşambaya erteledi.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, insanlığı bir gün Mars’a bile taşıma potansiyeli olan tarihin en büyük roketi Starship’in testlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kasımda Starship’in 6. uçuşunun gerçekleştiğini görmüştük.

Roketin 7. uçuş testinin normalde 13 Ocak günü gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak şirket, uçuşun 48 saat ertelendiğini açıkladı.

7. uçuş 15 Ocak’ı 16 Ocak’a bağlayan gece gerçekleştirilecek

Uçuşun yeni zamanı, 15 Ocak olarak belirlendi. Açıklamalara göre şirket, 15 Ocak Çarşamba gününü 16 Ocak Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 01.00’da roketi bir kez daha fırlatmayı deneyecek. Fırlatma, SpaceX’in buradan ulaşabileceğiniz resmî YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacak. Biz de gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Uçuşun ertelenmesi, şirket tarafından X'ten yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Ancak ne şirket ne de Musk, neden ertelendiğine dair bir bilgi paylaşmadı. Sebepleri arasında olumsuz hava şartları veya araçta yaşanan teknik bir sorun olabilir.

Starship roketi, şimdiye kadar çok başarılı testlerle karşımıza çıkmıştı. 6. testte başarıyla fırlatılıp okyanusa indiğini görmüştük. 5. testte ise aracın iticisi Super Heavy, fırlatma rampasına geri dönmüş ve “Mechazilla” isimli çöp şiş benzeri kollar ile havada yakalanmıştı.