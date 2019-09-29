Starship, Yakıt İkmalini İkinci Bir Starship'ten Yapacak

Çılgın fikirleriyle tanıdığımız Elon Musk, Starship'ten de çılgın bir fikrini yeniden dile getirdi. Uzayda yakıt ikmali yapması planlanan Starship'in yakıt alacağı yer ikinci bir Starship olarak planlandı.

Geçtiğimiz gün gezegenler arası yolculuk yapmak için tasarlanan Starship hakkında yeni bilgiler veren Elon Musk, uzay aracının uzaydayken nasıl yakıt alacağını da açıkladı. Oldukça uzun mesafeler kat etmek üzere tasarlanan Starship’in yakıt ikmal sistemi daha önce görülmemiş cinsten: İkinci bir Starship.

Starship’in nasıl yakıt ikmali alacağını açıklayan Elon Musk, bunun için bir resim ve bir video gösterdi. Resimde yer alan açıklama bu işlemi ‘kontrol iticileri kullanılarak mili-g ivmelenmesi ile yerleşen yakıt’ cümlesiyle ifade ediyor. Musk’ın açıklamalarına göre Starship’in yakıt ikmali yapabilmesi, uzay gemisinin Dünya’nın yörüngesinden çıkarken tam depo yakıta sahip olmasını sağlayacak.

Elon Musk’ın aynı açıklamalarına göre Starship, yalnızca Dünya’dan kalkışı sırasında bir ‘Super Heavy’ roketine ihtiyaç duyacak. Yani Starship’in uydumuz Ay’dan kalkışı çok daha kolay olacak. Ay’dan kalkış yapan Starship’in kalkışında yalnızca Raptor motorları yeterli olacak.

Starship’in ticari faaliyetlere giriş tarihi 2021 olarak planlanmış. Geminin Ay’a yapacağı yolculuğun tarihi ise 2023 olarak planlanırken bu tarihten sonra Güneş Sistemi’nde yolculukların başlaması planlanıyor. Tabii SpaceX’in bunlar gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği bilinmiyor.