Son günlerde basında sıkça yer alan, 'Start-Stop' özellikli araçlara ceza kesildiği iddialarına resmi bir yalanlama geldi.

Son günlerde trafik denetimlerinde, kavşaklarda ve kırmızı ışıkta start-stop özelliğini kullandığı gerekçesiyle bazı araçlara ceza kesildiğine yönelik haberlerle karşılaşıyorduk. Emniyet Genel Müdürlüğü bu iddiayı yalanladı ve şu ana dek bu sebeple hiçbir şekilde ceza tutanağı düzenlenmediğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Resmi Açıklaması:

"29 Eylül'de Muğla ili Bodrum ilçesinde kavşakta aracının motorunu durdurarak bırakıp giden araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-E maddesindeki 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya aracın motorunu durdurmak' hükmünde belirtilen ihlalden dolayı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, bu durumun yaklaşık bir ay sonra Ankara ili Pursaklar ilçesinde olmuş gibi aracın start-stop özelliğinden kaynaklı duraklaması sebebiyle ceza yazıldığı şeklinde basına yansıtıldığı tespit edilmiştir. Trafik denetimlerinde, 'start-stop' özellikli araçlara bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmemektedir."

Trafik denetimleri ve kuralları kapsamında bu tür bir uygulama bulunmadığına değinen Emniyet Genel Müdürlüğü, habere konu olan aracın 2010 model olduğundan zaten bu tür bir özelliğe sahip olmadığından söz etti. Ayrıca vatandaşların devlete ve kurumlara yönelik güvenini sarsabilecek bu tür haberlere de itibar edilmemesi vurgulandı.