Netflix ve Amazon Prime gibi devlerin arasında kendine yer açmaya çalışan Starz'ın CEO'su, platformun itici gücünü kadınların oluşturduğunu söyledi. Platformun, bu nedenle içeriklerini kadın izleyicilere odaklanarak oluşturduğu söyleniyor.

Netflix, Amazon Prime Video ve Disney Plus gibi devlerin bulunduğu sektörün içerisinde kendine bir yer açmaya çalışan yayın platformu Starz, 2 milyona yakın doğrudan üye sayısıyla birlikte mücadelede ve sektörde kendine şimdilik küçük de olsa bir yer açmayı başardı. Bu rekabet nedeniyle bir zamanların seçkin kablo TV şebekesi hedef izleyici kitlesini, içerik stratejisini ve fiyatlandırmasını yeniden değerlendiriyor.

TechCrunch'a konuşan Starz CEO'su Jeffrey Hirsch, Starz'ın genel stratejisi, içerik stratejisi ve uluslararası genişlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Platformun çekirdek izleyicisi hakkında bir soruyu yanıtlayan Hirsch, yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri verilere göre, 'eski dünyadan yeni dünyaya geçişimizin itici gücünün kadınlar' olduğunu söyledi.

'Kadınlar platforma daha sadıklar'

CEO Hirsch, yaptıkları araştırmaya göre kadınların 10 doların altındaki uygulamaları satın almaya iki kat daha eğilimli olduklarını savundu. Kadınların yaşam süresi değerinin daha yüksek olduğuna da dikkat çeken Hirsch, 'Kadınlar daha sadık ve şirket için gerilla pazarlama makinesine dönüşüyorlar' ifadelerini kullandı.

Hirsch, bu nedenle yurt içindeki programlama stratejilerini, seçkin içeriklerde kadın izleyicilere odaklanarak incelttiklerini kaydetti. Hirsch'e göre bu noktada görünenin altında işleyen üç nokta var: genel kadın bakış açısı, Afro-Amerikalı kadın bakış açısı ve Latin bakış açısı.

Starz, kendi doğrudan üyeliğinin yanı sıra başka platformlara eklenti olarak da konabiliyor. Bununla birlikte, örneğin Netflix, başka bir streaming platformunun kendi platformuna eklenmesine izin vermiyor. Ancak yakın zamanda Starz CEO'su Jeffrey Hirsch, günün birinde Netflix ile Starz'ı bir paket halinde görebileceğimizi düşündüğünü söylemişti. Örneğin Starz, Disney Plus aboneleri tarafından eklenti olarak kullanılabiliyor. Starz'ın bu eklentilerle birlikte 7 milyona yakın izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Hirsch, rekabetin çetin olduğu bir sektörde olmaları nedeniyle, Starz'ın kullanıcıların ikinci ya da üçüncü platform tercihi olarak görülmesine itirazı olmadığını söylemişti.