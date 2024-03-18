Steam, "Steam Aileleri" ismini verdiği yeni özelliğini herkesin erişimine açtı. Yeni özellik, oldukça önemli özellikler sunuyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, bundan birkaç ay önce "Steam Aileleri" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği duyurmuştu. Bu yeni özellik, kullanıcıların Steam'de "aileler" oluşturmasını sağlıyordu. Böylelikle kullanıcılar, ortak kütüphanelere erişebilecekler, tek bir hesap üzerinden iki kişi oyun oynayabilecekler ve hatta ebeveyn kontrolü özelliğine sahip olabileceklerdi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Steam, bir süredir test aşamasında olan yeni özelliğini tüm kullanıcılar için erişilebilir hâle getirdiğini açıkladı. Steam tarafından yapılan açıklamaya göre an itibarıyla dileyen tüm kullanıcılar, kendi "Steam Aileleri"ni oluşturabilecekler.

Peki Steam aileleri hangi özellikler sunuyor?

En fazla 6 kişi dahil olabilecek

Steam’in açıklamasına göre bir Steam ailesinde en fazla 6 kişi yer alabilecek. Yani bir Steam ailesi oluşturduktan sonra 5 aile üyesi davet edebileceksiniz. Ailenizi mobil cihazınızdan tarayıcıya kadar tüm sürümlerden yönetebileceksiniz. Üyeler, yetişkinler ve çocuklar gibi farklı türlere de ayrılabilecek.

Aile paylaşımı, üyelerin tüm oyunlara erişmesini sağlayacak

Steam ailesine üye olanlar birçok özelliği kullanabilecek. Bunlardan en öne çıkanı, tüm oyunlara otomatik erişim. Yani aile üyelerinizin paylaşılabilir tüm oyunlarına erişebileceksiniz, onlar da sizin kütüphanenizdeki oyunlara erişebilecek. “Aile Kütüphanesi” isimli bu bölüm, Steam’e girdiğinizde sol sütunda oyun listenizin bir alt bölümü olarak görünecek.

Ayrıca aile kütüphanenizdeki bir oyunu oynarken kendi kayıtlarınızı oluşturabileceksiniz. Ayrıca kendi Steam başarılarınızı kazanmak, atölye dosyalarına ve daha fazlasına erişmek de mümkün olacak. Kütüphanede bir oyunun birden fazla kopyası varsa o oyun aynı anda birden fazla aile üyesi tarafından oynanabilecek.

Ebeveyn kontrolleri

Çocuklarını kontrol etmek isteyen ebeveynlerin çok işine yarayacak özellikle çocukların Steam’de hangi oyunları oynayabileceğine ve ne zaman oynayabileceğine sınırlar koyulabilecek. Aktiviteleri takip edilebilecek, sohbet erişimleri kısıtlanabilecek, günlük veya saatlik oyun süresi sınırlaması uygulanabilecek. Ebeveynler, evde olmadıklarında mobil cihaz veya diğer yerlerden de özelliklerden yararlanabilecek.

Ayrıca çocuklardan gelen satın alma talepleri de yer alıyor. Çocuklar, ebeveynlerinden alışveriş sepeti için ödeme yapmasını isteyebiliyor. Ebeveynler ise bunu mobil cihazlarından veya e-posta adresinden onaylama veya reddetme seçeneğine sahip oluyor.

Steam Aileleri için hazırlanan tanıtım videosu