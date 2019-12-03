Oyun dünyasının en bilinin şirketlerinden biri olan Valve, geçtiğimiz günlerde oyun platformu Steam üzerinde büyük bir indirim başlattı. Oyunlardan bazı donanımlara kadar birçok üründe fiyatları aşağı çeken Valve, daha önce satamadığı Steam Controller'ların stoklarının tükendiğini açıkladı.

Oyun denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Valve, daha önce hem oyun hem de oyuncu ekipmanları üzerinde çalışmış bir firma. Valve'ın en büyük girişimlerinden biri olan Steam, hâlihazırda geçmişte ürettikleri oyun ve ekipmanlara da ev sahipliği yapıyor. Firmanın ilk çıktığı dönemde heyecan yaratan ancak oyuncular tarafından pek satın alınmayan ürünü Steam Controller da bu oyuncu ekipmanlarından biriydi.

Valve, ürünün 49,99 dolarlık (287 TL) yurt dışı satış fiyatının oyunculara fazla geldiği konusunda bir fikre kapılmış olacak ki Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında ürünün fiyatını 5 dolara (28 TL) çekmişti. Daha önce ilgi görmeyen kontrolcüler, bir anda oyuncuların gözdesi oldu ve Valve, indirimler sonrasında bugün stokların tükendiğini açıkladı.

Valve: 'Temin edebileceğimizden daha fazla sipariş aldık, paralarınızı iade edeceğiz'

Bilindiği üzere Steam Controller, oyun kollarının desteklenmediği cihazlarda bile kontrol cihazlarıyla oyun oynanmasını mümkün kılıyordu. Uygun fiyatı fırsat bilen oyuncular, bu kontrol cihazını satın aldılar. Steam Controller'ı satın alan kullanıcılara gelen bazı Steam Destek mesajlarında yer alan ifadelere göre bir yanlışlık sonucunda temin edilebilecek miktardan daha fazla sipariş alınmış durumda. Oyunculara paralarını iade etmeye başlayan şirketten bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde elindeki Steam Controller'lar bittikten sonra satışı durduracağını ve bu ürünlerin yeniden üretilmeyeceğini açıklayan Valve, 6 gün gibi kısa bir sürede hedefine ulaşmış gibi görünüyor. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında bu ürünü satın alan ve siparişi iptal edilmeyen kullanıcıların, bu noktada şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Valve'ın oyuncuların mağduriyetini gidermek için farklı bir çözüm önerip önermeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.