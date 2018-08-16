Steam'de 10 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Dün sizlerle paylaştığımız ücretsiz Insurgency haberinden sonra bugün de güzel bir Steam oyunuyla birlikteyiz.

Bir süredir sizlerden uzak kaldığımız 'Ücretsiz Steam Oyunları' köşemizde üst üste ikinci günde de yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bir süre öncesine kadar Steam'de 10 TL'ye satılan Broke Protocol: Online City RPG, kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Erken erişim sürecinde olan oyun, 100 saat boyunca ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklenebilir durumda. Oyunu Steam kütüphanenize ekledikten sonra, ücretli hale geldikten sonra dahi sizin olmaya devam edecektir.

Broke Protocol'a sahip olmak için tek yapmanız gereken, buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşmak. Daha sonrasında 'Oyunu Yükle' butonuna tıklayarak oyunu Steam kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.