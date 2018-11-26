Steam'de 10 TL'ye Satılan Oyun Tamamen Ücretsiz Oldu

Steam oyunları köşemizde bugün geçmişte ücretli olmasına rağmen Free 2 Play olan bir yapım var: Rise of One.

Geçtiğimiz yıldan itibaren Steam'de ücret ödenerek sahip olunabilen online Aksiyon/MOBA oyunu Ris of One, yapımcısının aldığı kararla ücretsiz oldu. 13 Kasım'da ücretsiz olacağı duyurusu paylaşılan oyun, en sonunda oyunculara ücretsiz olarak sunuldu. Steam üzerinde genelde olumlu yorumlar alan yapımın geliştirme süreci uzun süredir devam ediyordu. Rekabetçi bir oyun yapısı bulunan Rise of One'ın oynanış videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Genel oyun yapısı itibarı ile Smite'ı andıran oyuna bir şans vermek isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına ulaşmak. Daha sonra oyunu kütüphanenize ekleyerek istediğiniz zaman indirebilirsiniz. İLGİLİ HABER Steam'de Toplam 20 TL Harcayarak Satın Alabileceğiniz En İyi 7 Oyun

Kaynak : https://store.steampowered.com/app/688500/Rise_of_One/

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