Steam'de 149 TL Olan Oyun Fast Dust, 32 TL'ye İndi

Ağustos 2018'de 149 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Fast Dust, dün akşam aldığı indirim ile 32 TL fiyat etiketine sahip oldu.

Binary Giants tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Fast Dust, PC oyuncularına farklı, heyecanı ve aksiyonu bol bir yarış oyunu deneyimi sunuyordu. Hem tek kişilik hem de çok kişilik modları bulunan oyun, yarattığı atmosfer ile her anlamda farklı bir yarış heyecanı oluşturuyordu.

3 farklı harita ve 70 farklı pistte 154 farklı sürücü ile zengin bir içeriğe sahip olan Fast Dust’ta ister heyecanı ve aksiyonu bol yarışlara katılabilir, isterseniz de kariyer basamaklarını adım adım tırmanabilirsiniz. 6 farklı dil desteği bulunan oyun, popüler yarış oyunlarıyla kıyaslandığında tamamen farklı bir deneyim vadediyor.

Fast Dust’ın belki de en kötü yanı, günümüz ekonomisine göre oldukça yüksek kalan fiyatıydı. Ağustos ayında çıkış yapan oyun, Steam’de 149 TL fiyat etiketi ile kendine yer buldu. Fakat bu fiyat, oyunun Türk oyuncular tarafından fazla ilgi görmemesine neden oldu. Dün gece itibarıyla oyunun fiyatı %70 indirim alarak 32 TL’ye indi. Ayrıca denemeden almam diyenler için bir demo seçeneği de eklendi.