Steam'de 15 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Sins of a Solar Empire: Rebellion, kısa bir süreliğine Steam anahtarı ücretsiz olarak dağıtılacak şekilde sunuluyor.

Bir süredir sizlerden uzak kaldığımız ücretsiz Steam oyunları köşemizde bomba bir oyunla karşınızdayız. Normalde 61 TL'ye satılan gerçek zamanlı strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Hafta sonu indirimi ile 15 TL'ye düşürülen oyun, Humble Bundle ile ücretsiz sunuluyor.

İlk yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmak.

Açılan sayfada yukarıdaki Get It Now butonuna tıklıyoruz.

Bu aşamada size kodun gönderildiğini onaylayan bir mail gelecek.

Humble Bundle'daki kütüphanenize gidin ve 'Reveal Your Steam Key' butonuna basın. Hepsi bu kadar. Oyun artık sizindir. Şimdi tek yapmanız gereken Steam anahtarınızı uygulama üzerinden tanıtmanız. İyi oyunlar! :)