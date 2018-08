Steam'de 18.5 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Steam üzerinden 18.5 TL'ye satın alınabilen Orwell: Keeping an Eye On You, Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Sürekli yaptığı indirimler ve ücretsiz oyun kampanyaları ile oyunseverleri hayli mutlu eden Humble Bundle'dan yeni bir ücretsiz oyun haberi daha geldi. Kısa süreliğine geçerli olacak kampanyada ücretsiz hale gelen oyun ise Orwell: Keeping an Eye On You. Eğer oyunu kampanya süresi sona ermeden Steam kütüphanenize eklerseniz, oyun sonsuza kadar size ait olacak. Orwell: Keeping an Eye On You Nasıl Bir Oyun? Orwell: Keeping an Eye On You, George Orwell'in 1984 romanından esinlenilmiş ve başarılı şekilde uyarlanmış bir oyun. Çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşanması mümkün bir hikaye üzerine kurulu olan oyunda, kameralarla çevrili bir ülkede, olası suçluların ve teröristlerin tespiti için kullanılan özel bir sistem ile bir şiddet olayın çözmeye çalışıyoruz. İLGİLİ HABER Nvidia RTX 2080'in Oyun Tutkunlarını Heyecanlandıracak Fiyatı Ortaya Çıktı Orwell: Keeping an Eye On You'yu Ücretsiz Olarak Nasıl İndiririm? Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Orwell: Keeping an Eye On You sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız. Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız. Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız. Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız. Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız. Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor. Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız. Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor. Tüm işlemleri sırasıyla tamamladığınıza göre, artık 18.5 TL değerindeki oyuna ücretsiz olarak sahip oldunuz demektir. Bize de bu noktada size keyifli oyunlar dilemek düşer. Eğer sizler de tam bir oyun canavarıysanız, bir diğer ücretsiz oyun haberimiz için bizleri takip etmeyi unutmayın.

Kaynak : https://www.humblebundle.com/store/orwell

 14 3 2 1 0