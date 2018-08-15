Steam'de 18 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bir süredir Steam'de ücretsiz olan oyun haberiyle karşınıza çıkamıyorduk. Gün itibarı ile muhteşem bir oyun, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

2014 yılında çıkan en sağlam FPS'lerden biri olan ve New World Interactive tarafından geliştirilen online taktiksel FPS oyunu Insurgency, çok kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Oyuna sahip olmak için öncelikle buraya tıklayarak Insurgency'nin Steam sayfasına gitmeniz ve biraz aşağıya inmeniz gerekiyor.

Daha sonra yukarıdaki 'Oyunu Yükle' sekmesine tıklayarak oyunu Steam kütüphanemize ekliyoruz. Bu aşamadan sonra oyun tekrardan ücretli olduğunda dahi hiçbir işlem yapmanıza gerek olmadan istediğiniz zaman bilgisayarınıza kurarak tadını çıkarabilirsiniz.

Oyunların zamlanmasının an meselesi olduğu günlerde, sizler için ücretsiz Steam oyunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. İyi oyunlar!