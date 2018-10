Steam'de 18.5 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Geçtiğimiz ay içerisinde Humble Bundle tarafından 1 günlüğüne ücretsiz sunulan Orwell, tekrardan ücretsiz hale geldi.

Bugün ücretsiz Steam oyunları açısından oldukça bereketli bir gün geçiriyoruz. Hyperdrive Massacre sonrasında şimdi de Orwell: Keeping an Eye On You, bir günlüğüne ücretsiz hale geldi. Oyunun ücretsiz olarak kalacağı son 12 saate girdiğimizi de hatırlatalım. Bu akşam 21.00 sularında oyun ücretli hale gelecek.

Oyuna sahip olmak için öncelikle buraya tıklayarak Steam hesabımıza giriş yapıyoruz.

Burada hemen aşağıda gördüğünüz 'Install Game' (Oyunu Yükle) butonuna tıklayarak Steam hesabımıza ekliyoruz.

Bu aşamada artık oyun Steam kütüphanenizde olacak ve gün sonunda ücretli olduğunda dahi herhangi bir ücret ödemeden sahip olacaksınız. Elinizi çabuk tutmayı unutmayın. :)