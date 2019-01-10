Bir süredir sessiz olan ancak yine güzel haberlerle bizi karşılayan Humble Bundle, yeni bir oyun ile karşımızda. Kampanyanın bitmesine yalnızca bir gün kaldığı için hiç hız kesmeden haberimize giriyoruz.
A Story About My Uncle Nasıl Bir Oyun?
Dayısını aramaya çıkan kahramanımızın kendini, var olduğuna inanamayacağı bir dünyada bulmasını konu eden oyunda saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz.
A Story About My Uncle’ı Nasıl İndiririm?
- Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.
- Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra A Story About My Uncle’ın Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.
- Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.
- Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.
- Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.
- Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.
- Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.
- Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırıyoruz.
- "İleri"ye tıklayın.
- Ürün anahtarınızı yapıştırdıktan sonra "İleri"ye tıklayın. Oyun artık Steam hesabınıza eklenmiş durumda.
İyi eğlenceler!