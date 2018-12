Steam'de 22 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bugün gelen Company of Heroes 2 haberinden sonra, sizler için ücretsiz bir Steam oyunu haberimiz daha var: I'm not a Monster.

The Game Awards 2018 ile gelen muhteşem duyurulardan sonra, gelen ücretsiz Steam oyunlarıyla birlikte oyuncular için rüya gibi bir gün diyebiliriz. Şimdi de Cheerdealers tarafından geliştirilen ve Alawar Premium tarafından dağıtılan I am not a Monster isimli oyun ücretsiz oldu.

Tıpkı Company of Heroes 2'de olduğu gibi oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karışık işlemler yok. Steam kütüphanenize eklemek için sadece buraya tıklayarak ilgili oyun sayfasına giderek, "Oyunu Yükle" butonuna tıklamanız yeterli. Daha sonrasında oyun tamamen sizin olacak.

Eğer oyunun neye benzediğini merak ediyorsanız hemen aşağıdan videosunu izleyebilirsiniz.