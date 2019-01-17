Steam'de 24 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

2014 yılında piyasaya çıkan sıra tabanlı strateji ve rol yapma oyunu Braveland, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Braveland'in yapımcısı Tortuga Team, oldukça kısa bir süre için oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Türkiye saati ile 17 Ocak 21.00'a kadar ücretsiz olacak olan oyun, daha sonra yeniden 24 TL'den satışa sunulacak.

Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karmaşık işlemler yok. Sadece buraya tıklayın ve ilgili Steam sayfasına ulaşarak 'Oyunu Yükle' butonuna tıklayıp hesabınıza ekleyin. Daha sonrasında oyun ücretli olduğunda dahi kütüphanenizden erişebilecek ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Braveland'in nasıl bir oynanışa sahip olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: