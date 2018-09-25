Steam'de 24 TL'ye Satılan Oyun Ücretsiz Oldu

Uzun süreden sonra ücretsiz Steam oyunları köşemiz bugün oldukça şenlendi. The Tiny Bang Story'den sonra şimdi de NaissanceE isimli oyun ücretsiz oldu

Bu ayın başlarına kadar Steam'de 24 TL'ye satılan NaissanceE, oyunun yapımcısının verdiği sözü tutması üzerine ücretsiz hale geldi. Piyasaya çıkarken birkaç yıl içerisinde ücretsiz olarak sunulacağı duyurulan tek kişilik bakış açısıyla oynan keşif oyunu NaissanceE, artık ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

'Felsefi bir yolculuk ve sanatsal bir deneyim' olarak tanımlanan oyunda oldukça gergin ve içine çeken bir atmosferle karşılaşacaksınız. Yalnızlık duygusunu iliklerinize kadar hissettirecek olan oyunun tanıtım videosuna beraber göz atalım:

Oyunu kütüphanenize eklemeniz için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Steam sayfasına erişmek ve 'Oyunu Yükle' butonuna tıklamak olacak.