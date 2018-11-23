Steam'de 30 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Humble Bundle, Steam'in Sonbahar İndirimleri'ne başladığı bugünlerde boş durmayarak Outcast - Second Contact'ı ücretsiz olarak sunuyor.

Dönem dönem yaptığı ücretsiz oyun kampanyalarıyla dikkat çeken Humble Bundle, şimdi de Outcast - Second Contact'ı ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuna sahip olmanız için ilk yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfada Humble Bundle'a giriş yapmak.

Açılan sayfada "GET THE GAME" butonuna tıklamamız gerekiyor.

Eğer daha önceden bültene üye olduysanız sayfa sizi hemen aşağıya yönlendirecek. Tekrar 'GET IT NOW' butonuna tıklıyoruz.

Butona tıkladığınız anda mail hesabınıza bir onay postası düşecektir. Bu aşamada tek yapmanız gereken yukarıda olduğu gibi kütüphanenize giriş sağlamak ve yukarıda gördüğünüz yere giderek 'Download' butonuna tıklamak. Oyunu hemen indirmeniz gerekmiyor; dilediğiniz zaman hesabınıza girerek oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.