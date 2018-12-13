31 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Steam’de 31 TL fiyatıyla satılan LEGO® THE HOBBIT™, Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.

Son zamanlardaki cömert davranışlarıyla oyuncuların gözdesi Humble Bundle tahtını kaptıracak gibi görünmüyor. 31 TL değerindeki LEGO® THE HOBBIT™ oyununu iki gün içerisinde tamamen ücretsiz şekilde edinebilirsiniz. Kampanya süresinde oyunu bir kez Steam kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

LEGO® THE HOBBIT™ Nasıl Bir Oyun?

Aslında açıklanmaya bile ihtiyaç duymayan oyun efsaneler efsanesi Yüzüklerin Efendisi dünyasının Lego dünyasıyla birleşmiş hali. Onlarca maceraya atılacağınız bu oyunda heyecan son bulmayacak.

LEGO® THE HOBBIT™’i Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra LEGO® THE HOBBIT™’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.

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Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.

Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırıyoruz.