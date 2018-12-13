31 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Son zamanlardaki cömert davranışlarıyla oyuncuların gözdesi Humble Bundle tahtını kaptıracak gibi görünmüyor. 31 TL değerindeki LEGO® THE HOBBIT™ oyununu iki gün içerisinde tamamen ücretsiz şekilde edinebilirsiniz. Kampanya süresinde oyunu bir kez Steam kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.
LEGO® THE HOBBIT™ Nasıl Bir Oyun?
Aslında açıklanmaya bile ihtiyaç duymayan oyun efsaneler efsanesi Yüzüklerin Efendisi dünyasının Lego dünyasıyla birleşmiş hali. Onlarca maceraya atılacağınız bu oyunda heyecan son bulmayacak.
LEGO® THE HOBBIT™’i Nasıl İndiririm?
- Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.
- Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra LEGO® THE HOBBIT™’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.
- Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.
- Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.
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Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.
- Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.
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Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.
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Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırıyoruz.
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Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabımıza eklenmiş oluyor.