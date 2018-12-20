Lego Lord of the Rings Kısa Süreliğine Ücretsiz

Ücretsiz oyun haberlerini yetiştirmeye zorlandığımız ancak bir nebze bile şikayetçi olmadığımız Humble Bundle, bu oyunlara bir yenisini daha ekliyor ve LEGO® Lord of the Rings’i ücretsiz olarak bizlere sunuyor. 22 Aralık’ta son bulacak indirimi kaçırmamanız için hızlı bir şekilde habere geçiyoruz.
LEGO® Lord of the Rings Nasıl Bir Oyun?
Tüm zamanların efsane filmlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi’nin oyuna dökülmüş halinde uzun bir maceraya atılacaksınız. Ancak Lego olarak.
LEGO® Lord of the Rings’i Nasıl İndiririm?
- Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.
- Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra LEGO® Lord of the Rings’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.
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Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.
- Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.
- Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.
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Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.
- Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.
Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırıyoruz.
- "İleri"ye tıklayın.
- Ürün anahtarınızı yapıştırdıktan sonra "İleri"ye tıklayın. Oyun artık Steam hesabınıza eklenmiş durumda.
İyi eğlenceler!