Lego Lord of the Rings Kısa Süreliğine Ücretsiz

Steam’deki kış indirimlerine resmen cevap veren Humble Bundle, LEGO® Lord of the Rings’i ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Ücretsiz oyun haberlerini yetiştirmeye zorlandığımız ancak bir nebze bile şikayetçi olmadığımız Humble Bundle, bu oyunlara bir yenisini daha ekliyor ve LEGO® Lord of the Rings’i ücretsiz olarak bizlere sunuyor. 22 Aralık’ta son bulacak indirimi kaçırmamanız için hızlı bir şekilde habere geçiyoruz.

LEGO® Lord of the Rings Nasıl Bir Oyun?

Tüm zamanların efsane filmlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi’nin oyuna dökülmüş halinde uzun bir maceraya atılacaksınız. Ancak Lego olarak.

LEGO® Lord of the Rings’i Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturup mail adresinizi aktive ettikten sonra LEGO® Lord of the Rings’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sayfayı açtığınızda bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. "GET THE GAME" butonuna basın.

Butona bastıktan sonra sayfa aşağıya kayacak ve buraya yönlendireceksiniz. "GET IT NOW" butonuna basın.

Bu adımı geçtikten sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayın.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayın.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayın.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırıyoruz.

"İleri"ye tıklayın.

Ürün anahtarınızı yapıştırdıktan sonra "İleri"ye tıklayın. Oyun artık Steam hesabınıza eklenmiş durumda.

İyi eğlenceler!