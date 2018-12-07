Steam'de 31 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

2018'in son Steam bombalarından birini patlatan, Company of Heroes 2 ile Relic Entertainment oldu.

Relic Entertainment, Company of Heroes 2'nin çıkışının 5. yılını kutluyor. Hem de ne kutlama! 2. Dünya Savaşı temalı, gelmiş geçmiş en başarılı gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Company of Heroes 2'ye sahip olmak için hiç de karmaşık işlemler yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına gitmek ve aşağıdaki görselde gördüğünüz Oyunu Yükle butonuna tıklamak.

Unutmayın, teklif kısa bir süreliğine geçerli. 10 Aralık Pazartesi gününe kadar Steam hesabınıza eklediğiniz taktirde oyun tamamen sizin olacak.