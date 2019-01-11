Steam'de 32 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bugün sizlerle paylaştığımız Edith Finch haberinden sonra bir müjde de Steam cephesinden geldi.

İki gündür ücretsiz oyunlar konusunda oldukça bereketli bir süreç geçiriyoruz. 32 kişilik battle royale modu, 240 tek kişilik mod ve binlerce özelleştirme seçeneği ile Blast Zone! Tournament Steam'de ücretsiz oldu.

Üstelik oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karmaşık işlemler yok. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına ulaşmak ve yeşil 'Install Game' butonuna tıklayarak oyunu hesabınıza eklemek.

Oyunun yapımcısı ne kadar süre için ücretsiz olacağı konusunda bilgi vermediği için elinizi çabuk tutmanızda yarar var. Oyunun neye benzediğini merak ediyorsanız hemen aşağıdan oynanış videosuna göz atabilirsiniz: