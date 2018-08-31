Steam'de 49 TL'ye Satılan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz

Humble Bundle'ın oyuncuları sevindiren kısa süreli kampanyalarına bir yenisi eklendi. Steam'de 49 TL'ye satılan Warhammer 40,000: Space Marine, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Sizlerin büyük bir ilgiyle karşıladığı ücretsiz Steam oyunları köşemizde bu kez piyasanın ağır toplarından biri var. Yapımcı Relic'in büyük bir beğeniyle karşılanan muhteşem oyunu Warhammer 40,000: Space Marine'e nasıl sahip olacağınızı anlatıyoruz.

Öncelikle yapmanız gereken Humble Bundle'ın Warhammer 40.000: Space Marine'i ücretsiz dağıttığı sayfaya buraya tıklayarak ulaşmak olacak.

Burada yukarıda gördüğünüz 'GET THE GAME' butonuna basmanız gerek. Hemen aşağıda teklifin sonlanma süresini görebilirsiniz.

Burada aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Humble Bundle'ın haftalık bültenlerine abone olmamız gerekiyor. Tekrardan 'GET IT NOW' diyoruz.

Bu aşamada tek yapmanız gereken kayıt olurken kullandığınız mail adresinizi açmak. Steam kodunuz size ulaşmış olacak.

'Reveal Your Key' butonuna tıklayıp kodunuzu alarak, Steam'den oyunu etkinleştirebilir ve ücretsiz olarak tadını çıkarabilirsiniz. İyi oyunlar!