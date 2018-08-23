Steam'de 55 TL'ye Satılan For Honor Ücretsiz Oldu

Ubisoft, kısa süreliğine muhteşem bir kampanyaya imza atarak oyunun Starter Edition sürümünü ücretsiz olarak sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda uPlay üzerinden For Honor'ı ücretsiz olarak sunan Ubisoft, sadece Steam kullanan oyuncuları biraz üzmüştü. For Honor'ı Steam kütüphanenize eklemek artık çok kolay. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişmek.

Bu aşamada yukarıdaki yeşil butona tıklamanız ve oyunu Steam hesabına eklemeniz yeterli.

For Honor, toplamda 6 farklı karakter, seçtiğimiz ekibe göre 3 yeni karakter daha ve tüm modların açık olduğu bir deneyim vadediyor. Eğer oyunu beğenirseniz, aşağıdaki indirimli fiyat listesinden de yararlanabilirsiniz.