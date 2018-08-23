  • Steam'de 55 TL'ye Satılan For Honor Ücretsiz Oldu

Steam'de 55 TL'ye Satılan For Honor, Kısa Süreliğine Tekrar Ücretsiz Oldu

1 dk okuma süresi
45
14
5
5
4
Ubisoft, kısa süreliğine muhteşem bir kampanyaya imza atarak oyunun Starter Edition sürümünü ücretsiz olarak sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda uPlay üzerinden For Honor'ı ücretsiz olarak sunan Ubisoft, sadece Steam kullanan oyuncuları biraz üzmüştü. For Honor'ı Steam kütüphanenize eklemek artık çok kolay. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişmek.

Bu aşamada yukarıdaki yeşil butona tıklamanız ve oyunu Steam hesabına eklemeniz yeterli.

For Honor, toplamda 6 farklı karakter, seçtiğimiz ekibe göre 3 yeni karakter daha ve tüm modların açık olduğu bir deneyim vadediyor. Eğer oyunu beğenirseniz, aşağıdaki indirimli fiyat listesinden de yararlanabilirsiniz.
İLGİLİ HABER

Steam'den Müjde: Kur Farkı Oyun Fiyatlarına Yansımayacak

Kaynak : https://store.steampowered.com/app/304390/FOR_HONOR/
Etiketler: for honor
45
14
5
5
4
Emoji İle Tepki Ver
45
14
5
5
4