Steam’de 59 TL’ye Satılan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz

Steam üzerinde 59 TL’ye satılan Shadow Warrior 2, GOG.com’un kampanyasıyla kısa süre boyunca ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir durumda. Oyuna sınırsız olarak sahip olmanız için neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz.

Ücretsiz oyun köşemizin bugünkü konuğu Shadow Warrior 2 oldu. Steam üzerinde de listelenen popüler oyunları satan GOG.com, hizmete girişinin 10. yıl dönümünde oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şirket, Steam’de 59 TL’ye sahip olabileceğiz Shadow Warrior 2’ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

2016 yılında çıkan Shadow Warrior 2, bir aksiyon-FPS oyunu. Yapımın hem Steam hem de Google üzerindeki değerlendirmeleri son derece olumlu yönde ilerliyor. Bu nedenle biraz da fantastik havaları seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Peki oyunu nasıl ücretsiz olarak GOG kütüphanenize eklersiniz?