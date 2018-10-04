Steam’de 59 TL’ye Satılan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz

Ücretsiz oyun köşemizin bugünkü konuğu Shadow Warrior 2 oldu. Steam üzerinde de listelenen popüler oyunları satan GOG.com, hizmete girişinin 10. yıl dönümünde oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şirket, Steam’de 59 TL’ye sahip olabileceğiz Shadow Warrior 2’ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
2016 yılında çıkan Shadow Warrior 2, bir aksiyon-FPS oyunu. Yapımın hem Steam hem de Google üzerindeki değerlendirmeleri son derece olumlu yönde ilerliyor. Bu nedenle biraz da fantastik havaları seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.
Peki oyunu nasıl ücretsiz olarak GOG kütüphanenize eklersiniz?
- Eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buradan üyelik alabilirsiniz.
- Kayıt işlemlerini tamamladıysanız burada yer alan 'GET IT FOR FREE' linkine tıklayınız.
- Bu aşamadan sonra oyun hesabınıza eklenmiş oluyor. Oyunu indirip oynamak için GOG istemcisini yüklemeniz gerek.
- İstemciyi indirip kurduktan sonra hesabınızla GOG giriş yapın, oyunu kütüphaneniz üzerinde göreceksiniz.
- Shadow Warrior 2'yi indirip, hemen oynayabilirsiniz. Oyun artık ömür boyu sizin oldu. :)