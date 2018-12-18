Steam'de 61 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bugün sizlere duyurduğumuz iki ücretsiz oyun haberinden sonra şimdi de 61 TL'lik Sins of a Solar Empire: Rebellion ücretsiz oldu.

Steam'in Kış İndirimleri için gün sayarken, ücretsiz oyun haberleri de yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde Anno 1602 ve Geneshift'in ücretsiz oluşunu sizlere duyurmuştuk. Şimdi de Sins of a Solar Empire: Rebellion, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Tıpkı Anno ve Geneshift'te olduğu gibi bu Sins of Solar Empire için de çok fazla yorulmanız gerekmeyecek. Tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve açılan ilgili sayfada, yukarıdaki görselde bulunan "Oyunu Oyna" butonuna tıklamak olacak.

Yalnız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Geliştirici Stardock Entertainment, oyunun 19 Aralık tarihine kadar ücretsiz indirilebileceğini belirtse de herhangi bir saat bilgisi paylaşmadı. Bu yüzden bir an evvel kütüphanenize eklemek faydanıza olacaktır.

Oyunu merak edenler için oynanış videosunu hemen aşağıya ekliyoruz: