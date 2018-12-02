Steam’de %70’in Üstünde İndirime Giren 10 Oyun

Bu indirimler sayesinde canınızın sıkılma ihtimali uzun süre ortadan kalkacak.

Bilgisayar oyunları artık gün içerisinde kafamızı dağıtmak için gittiğimiz bir yer halini almış durumda. Canımız sıkıldığında ya da yalnızca kafamızı dağıtmak istediğimizde bile bir anda kendimizi bilgisayar oynarken bulabiliyoruz.

Ancak kafa dağıtmanın bile ücretsiz olmadığı bir devirde bulunduğumuz için bilgisayar oyunlarını almak da pahalı olabiliyor. Bu durumda da her zaman kendisinde “Lord Gaben” olarak bahsettiğimiz kurtarıcımız yine bize yüksek indirimli oyunlar sunarak jestini yapmış durumda.

Bugün haberimizde Steam’de yüzde 70’in üzerinde indirime giren ve eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak 10 oyun bulunuyor.

İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL

İndirim oranı: %77

İndirimli fiyatı: 7,13 TL

Bir uzay mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeye çalışırken bütün iş size düşüyor. Dağları parçalayıp metal yapıları keserken aynı zamanda radyoaktif madenleri de gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor.

İndirimsiz fiyatı: 26,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 6,50 TL

3. Dünya Savaşı sona erdi ve dünya mutantlar tarafından istila edilmiş durumda. Kaynaklarınız kısıtlı. Bu lanetlenmiş otelde en tepedeki teras katından giriş katına inerken büyük bir savaş vereceksiniz. Silahlarınızı hazırlayın, yiyecek bulun ve çıkışa ulaşın. Tabii ki başka bir seçeneğiniz daha var: Pes etmek.

İndirimsiz fiyatı: 39,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 9,75 TL

“Kamyon kullanmak ne kadar zor olabilir ki?” diye düşünenleri Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna gönderecek ve farklı tipte kargoları taşımanızı gerektirecek bu zorlu göreve hazır mısınız?

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 14,75 TL

Yalnızca tecrübeli şoförlerin başa çıkabileceği bu çetin yolları geçmek için yalnızca kamyon sürmeyi bilmek yeterli değil. Siz gerekli donanıma sahip olduğunuzu düşünüyorsanız American Truck Simulator sizi bekliyor.

İndirimsiz fiyatı: 15,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 3,75 TL

Bir vicdan muhasebesiyle dolu bulmaca, macera oyunu olan Old Man's Journey, hayat, kayıp ve umut hakkında bir hikayeyi anlatıyor. Eğer hazırsanız bu müthiş fırsatı kaçırmayın.

İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 4,62 TL

Nostaljik bir atmosferin içinde tüm evreni kurtarmanız bekleniyor. Yolculuğunuz boyunca fizik kurallarına karşı geleceksiniz ve onlarca düşmanla savaşacaksınız.

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

İki öykü, iki ana karakter, müthiş bir deneyim. Laneti kaldırmayı başarabilecek misiniz?

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

Nefes kesici atmosferiyle zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız oyunda talihsiz unvanınızı kırabilmeniz için size son bir şans tanınacak.

İndirimsiz fiyatı: 18,00 TL

İndirim oranı: %86

İndirimli fiyatı: 2,52 TL

Uzaylıların arasında hayatınız için bir mücadele vermeniz gerekiyor. Hayatta kalabilecek kadar cesur ve yetenekliyseniz Fragmented’ı oynadıktan sonra bir daha düşünmek isteyebilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 18,00 TL

İndirim oranı: %80

İndirimli fiyatı: 3,60 TL

Varlıklı bir ailenin yaşadığı köşkte normalin dışında ölümler yaşanıyor. Polisler ve dedektifler sır perdesini kaldırmaya çalışsa da katil aslında burunlarının dibinde ve hiç tahmin edemeyecekleri biri… Sizce şeytanın çocuğu olmak nasıl bir duygu?