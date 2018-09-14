Steam’de Assasin's Creed Serisi ve Tekken 7'ye İndirim Geldi

Steam haftalık indirimlerinde bu hafta yine yüzlerce oyun indirime girdi. Yeni, eski, büyük çaplı küçük çaplı, bağımsız her türden oyun, makul fiyatlara düşüyor. Bu hafta özellikle Assasin's Creed serisinde ve Tekken 7 gibi oyunlardaki indirim çok fazla rağbet görecek türden.
Öne çıkan oyunlar ve fiyatları şu şekilde;
Assassin's Creed Origins
209 TL'den 104,50 TL'ye düştü
Tekken 7
119 TL'den 59,50 TL'ye
Planet Coaster
112,00 TL'den 50,40 TL'ye
Assassin's Creed Syndicate
139 TL'den 55,60 TL'ye
Battlefield: Bad Company 2
49 TL'den 7,35 TL'ye
Assassin's Creed 2 Deluxe Edition
34,99 TL'den 11,89 TL'ye
Rayman Legends
69 TL'den 23,79 TL'ye