Steam’de Assasin's Creed Serisi ve Tekken 7'ye İndirim Geldi

Steam indirimlerinde bu hafta, Tekken ve Assassins Creed başta olmak üzere birçok oyuna yüzde 75’e varan indirim geldi.

Steam haftalık indirimlerinde bu hafta yine yüzlerce oyun indirime girdi. Yeni, eski, büyük çaplı küçük çaplı, bağımsız her türden oyun, makul fiyatlara düşüyor. Bu hafta özellikle Assasin's Creed serisinde ve Tekken 7 gibi oyunlardaki indirim çok fazla rağbet görecek türden. Öne çıkan oyunlar ve fiyatları şu şekilde; Assassin's Creed Origins 209 TL'den 104,50 TL'ye düştü Tekken 7 119 TL'den 59,50 TL'ye Planet Coaster 112,00 TL'den 50,40 TL'ye Assassin's Creed Syndicate 139 TL'den 55,60 TL'ye Battlefield: Bad Company 2 49 TL'den 7,35 TL'ye Assassin's Creed 2 Deluxe Edition 34,99 TL'den 11,89 TL'ye Rayman Legends 69 TL'den 23,79 TL'ye

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