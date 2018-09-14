  • Steam’de Assasin's Creed Serisi ve Tekken 7'ye İndirim Geldi

Steam’den, Assasin's Creed Serisi ve Tekken 7 Dahil Birçok Oyuna Büyük İndirim

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Steam indirimlerinde bu hafta, Tekken ve Assassins Creed başta olmak üzere birçok oyuna yüzde 75’e varan indirim geldi.

Steam haftalık indirimlerinde bu hafta yine yüzlerce oyun indirime girdi. Yeni, eski, büyük çaplı küçük çaplı, bağımsız her türden oyun, makul fiyatlara düşüyor. Bu hafta özellikle Assasin's Creed serisinde ve Tekken 7 gibi oyunlardaki indirim çok fazla rağbet görecek türden.

Öne çıkan oyunlar ve fiyatları şu şekilde;

Assassin's Creed Origins

209 TL'den 104,50 TL'ye düştü

Tekken 7

119 TL'den 59,50 TL'ye

Planet Coaster

112,00 TL'den 50,40 TL'ye

Assassin's Creed Syndicate

139 TL'den 55,60 TL'ye

Battlefield: Bad Company 2

49 TL'den 7,35 TL'ye

Assassin's Creed 2 Deluxe Edition

34,99 TL'den 11,89 TL'ye

Rayman Legends

69 TL'den 23,79 TL'ye

Etiketler: steam, tekken 7, assasin's Creed
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