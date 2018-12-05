Yılın son ayına girmişken en indirimlilerinden 10 adet oyunu sizler için derledik.

Yılbaşına az bir zaman kaldı. Hepimiz koca bir yılı geride bırakmanın yorgunluğuyla tatili bekliyoruz. Kimilerimizi okul yordu, kimilerimizi de iş. Şimdiden kurulan tatil planları arasında bir yere gitmek de var evde kafa dinlemek de. Ancak bazılarımız da uzun zamandır oynayamadığımız bilgisayarlarımızı düşünüyoruz.

Eğer siz de evde oturup dinlenerek tatili geçirmeyi düşünenlerdenseniz şimdiden oyunlarınızı indirerek tatil için stok yapabilirsiniz. Şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, şu an Steam’de bulunan indirimler yılbaşı hediyesi tadında.

İsterseniz hiç beklemeden listemize geçelim çünkü indirimler yavaş yavaş bitiyor.

İndirimsiz Fiyatı: 24,00 TL

İndirim Oranı: %70

İndirimli Fiyatı: 7,20 TL

Hiç vakit kaybetmeden size göstermek istediğimiz oyun olan Serial Cleaner oyununda suç mahallini temizleyen biri olarak buluyoruz. Oyun içerisinde yakalanmadan bütün delilleri ortadan kaldırmamız bekleniyor. Oynanış bakımından çok zevkli olmasının yanı sıra 70’lerden kalma 2B grafikleri de bizi fazlasıyla çekti.

Ancak oyunu alacaksanız elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Bu oyundaki indirim 6 Aralık 2018 21.00’da sona eriyor.

İndirimsiz Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %90

İndirimli Fiyatı: 3,10 TL

Hepimizin bildiği Slender oyununun yapımcılarından gelen oyunda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Hem keşif yapacağınız hem de kendinizi geliştireceğiniz bu oyunda macera ve aksiyonu bir arada bulacaksınız.

İndirimsiz Fiyatı: 24,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 6,00 TL

Post-apokaliptik olarak da duymuş olabileceğiniz kıyamet sonrası senaryolarını baz alan oyunlara retro bir havayla yaklaşan Sheltered’da dört kişinin korumasını üstleneceksiniz.

İndirimsiz Fiyatı: 49,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 12,25 TL

Aven Colony'de insanlık için yeni bir yaşam alanı inşa etmeniz gerekiyor. Çöllere, tundralara ve sulak alanlara sahip; dünyadan ışık yıllarıyla ifade edilen uzaklıkta yer alan Aven Prime'ı keşfedeceksiniz.

İndirimsiz Fiyatı: 29,00 TL

İndirim Oranı: %78

İndirimli Fiyatı: 6,38 TL

Listelerimizde uzun bir zamandır korku oyunun olmadığını fark ettikten sonra, indirimlerden de yararlanarak bir oyun bulmaya karar verdik. The Town of Light’ın da bu konuda ilginç bir korku deneyimi sunabileceğini düşünüyoruz. Aldığı olumlu incelemelere de dayanarak bu oyunu kaçırmamanızı öneririz.

İndirimsiz Fiyatı: 34,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 17,00 TL

Kim Orta Çağ’da yaşamayı sevmez ki? Görkemli zırhlar, ihtişamlı kılıçlar ve birebir yapılan savaşlar. Ancak bu kadarla sınırlı değil. Yalnızca savaşmanın dışında ekonomiye yardımcı olmak gibi birçok göreve sahip olacağınız oyunu kesinlikle denemenizi öneriyoruz.

Not: Oyun erken erişimdedir.

İndirimsiz Fiyatı: 49,00 TL

İndirim Oranı: %67

İndirimli Fiyatı: 16,17 TL

Zombiler üzerinize koşarken hayatta kalmayı başarabilir misiniz? Bu oyunu oynadıktan sonra bu soru kesinlikle cevap bulacaktır.

İndirimsiz Fiyatı: 39,99 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 19,99 TL

Strateji oyunlarını sevenler için RPG ve masa oyununun birleştiği oyunda tüm taktiksel yeteneklerinizi kullanmanız gerekecek.

İndirimsiz Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %60

İndirimli Fiyatı: 12,40 TL

Strateji ve hayatta kalma kategorilerini birleştiren Thea: The Awakening’de keşfetmeniz gereken devasa bir dünya sizi bekliyor. Tercihlerinizin oyununuzu etkileyeceğini unutmayın.

İndirimsiz Fiyatı: 24,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 4,80 TL

Piksel grafikli oyunları sevenler için bir nevi cennet niteliğinde olacak Crypt of the NecroDancer, fazlasıyla olumlu incelemeleriyle dikkat çekiyor. Bizim de tek söyleyeceğimiz şey var: Oyunun ritmine kapılacaksınız.

Listemizdeki oyunlarla iyi ve eğlenceli vakit geçirmeniz dileklerimizle, bir dahaki listemizde görüşmek üzere :)