Steam'de İndirime Girmiş Kaçırılmaması Gereken 10 Oyun

Hafta Ortası Çılgınlığı indirimlerinde birçok efsane oyun indirime girmiş durumda.

Oyun meraklılarının cüzdanlarının kaçacak yer aradığı döneme yine girmiş bulunuyoruz. Birçok oyunun indirime girdiği hafta ortası çılgınlığında her şeyden önce sakinliğinizi korumanızı ve fazla heyecanlanmamanızı öneriyoruz çünkü saçma oranlarda indirimler gelmiş bulunmakta.

Hepimiz Steam’e en azından bir kere girip istediğimiz oyunlara baktıktan sonra fiyatını görüp elimiz boş dönmüşüzdür. Ancak Kurtarıcı Gaben geceleri sessizce ağladığımızı duymuş olacak ki bize birbirinden güzel oyunları indirimli şekilde sundu.

Aralarında Dying Light, The Witcher 3, Prototype 2 ve Mafia III gibi efsaneler olan oyunlar en az yüzde elli indirimli şekilde satılıyorlar. Sizin için listelerini yaptığımız oyunları aşağıdan bulabilirsiniz.

ARK isimli esrarengiz bir adada karakterinizin hayatta kalması için her şeyi yapmaya hazır mısınız? Yemek ve barınma gibi ihtiyaçlarınızı karşılarken onlarca yaratığın da aç olduğunu ve tam ağızlarına layık olduğunuzu unutmayın.

Normal Fiyatı: 77 TL

İndirim Oranı: %60

İndirimli Fiyatı: 30,80 TL

Profesyonel canavar avcısı Geralt’ın maceralarını kaldırabilecek kadar cesursanız kaçırmamanız gereken bir oyun.

Normal Fiyatı: 74,99 TL

İndirim Oranı: %60

İndirimli Fiyatı: 29,99 TL

Pandora Dünyası’nı kurtarabilecek güce sahip misiniz? Handsome Jack’i alt edebileceğinizi düşünüyorsanız yalnızca “deneyebilirsiniz” diyoruz.

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

İnsanlığın karanlık çağlardan uzay çağına kadar bir lidere ihtiyacı var. Medeniyeti kuracak ve huzuru toprakla getirecek lider siz misiniz?

Normal Fiyatı: 49 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 12,25 TL

Şekil değiştirebilen bir ölüm makinesine dönüştürüldünüz. Peki, bunu yapanı öldürmeye hazır mısınız?

Normal Fiyatı: 59 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

“En kötü şeytan bizi bizden daha iyi bilendir”

“En korkunç kâbus doğumumuzdan bu yana bizimle olan geçmişimiz, duygularımız, korkularımız ve acılarımızdır”

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirim Oranı: %90

İndirimli Fiyatı: 3,10 TL

Aile yalnızca doğduktan sonra gördüklerimiz değildir. Aile bize can verenler değil, onlar için canımızı verebileceğimiz kişilerdir.

Normal Fiyatı: 110 TL

İndirim Oranı: %67

İndirimli Fiyatı: 39,27 TL

Dünya berbat bir yer haline geldi ve yaşamak için herkes öldürüyor. Yalnızca gerçekten isteyenler hayatta kalabilecek.

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirim Oranı: %70

İndirimli Fiyatı: 9,30 TL

Rhogar ordusu yeniden korku salmaya geliyor. Dünyanın kurtuluşu için son umut siz olacaksınız. Peki, buna hazır mısınız?

Normal Fiyatı: 49,99 TL

İndirim Oranı: %84

İndirimli Fiyatı: 7,84 TL

Salgın hastalığın yayıldığı şehirde hayatta kalabilecek misiniz? Hayatta kalma ve platform becerileriniz test edilecek.

Normal Fiyatı: 59,99 TL

İndirim Oranı: %60

İndirimli Fiyatı: 20,06 TL