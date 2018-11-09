Steam'de İstediğiniz Oyunu Alabileceğiniz Bir Bug Keşfedildi

Geçtiğimiz aylarda keşfedilen bir bug ile istediğiniz herhangi bir oyun için sınırsız sayıda Steam key üretilebiliyordu.

Bir siber güvenlik şirketinde çalışan Artem Morkowsky, geçtiğimiz aylarda Steam üzerinde inanılmaz bir bug keşfettiğini açıkladı. Oyun yapımcılarının, çeşitli kampanyalarda kullanılmak üzere kullandıkları partnerlik sayfasında ciddi bir açık bulunuyordu.

Morkowsky, bu açığı kullanarak sadece Portal 2 için tam 36.000 tane Steam anahtarı oluşturmayı başardı. Hatta doğru parametreleri kullanarak, istediği herhangi bir oyunun anahtarını oluşturup anında kullanabiliyordu. Ancak Morkowsky, API'da bulduğu bu açığı keşfettikten sonra karanlık tarafı değil aydınlık tarafı seçti.

Bulduğu açığı Portal 2 dışında hiçbir oyunda kullanmayan Morkowsky, Steam'e anında bir mail atarak bulduğu açığı rapor etti. Steam tarafından derhal kapatılan bu güvenlik açığı sonrasında, durumu bildiren Morkowsky'ye 20.000 dolarlık bir ödül verildi. Anlayacağınız biz haberini paylaşmadıkça kimseye beleş Steam oyunu yok. :)