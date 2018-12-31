Satın Aldığınız Oyun Ücretsiz Olduğunda Ne Yapabilirsiniz?

Oyuncuların hayatında en az bir kere yaşadığı, insanı bazen sinir krizine sokan bu durum hakkında bir şey yapıp yapamayacağınızı masaya yatırıyoruz.

Oyunların büyük indirimlere girmesi, hele hele ücretsiz olması herkesi sevindiren bir gelişmedir. Bir kesim dışında; o oyunu bir süre önce para vererek satın almış olanlar. Eğer sizin de başınıza böyle bir durum geldiyse ve yapacak bir şey olup olmadığını merak ediyorsanız durumu açıklayalım.

Bazı yapımcılar, oyunu ücretsiz hale getirdiklerinde para vererek satın alanları da hesaba katarak onlara ücreti değerinde oyun içi hediyeler ve çeşitli materyaller veriyorlar. Buna dair son örneği CS:GO'da görmüştük. Valve, oyunu satın alanlara çeşitli hediyeler dağıtmıştı.

Gelgelelim işler her zaman böyle olmuyor. Oyunun yapımcısı, oyunu ücretsiz yaptıktan sonra akıllara "Paramı geri alabilir miyim?" sorusu düşüyor. Bu sorunun cevabı çok büyük ihtimalle hayır.

Peki istisnası ne?

Steam'in oyun iadesi politikası mevcut. Buna göre oyunu 14 gün içerisinde aldıysanız ve toplamda 2 saati aşmadıysanız kayıtsız şartsız iade edebiliyorsunuz. Ancak aksi durumlarda maalesef ücretini verdiğiniz oyunların üstüne bir bardak su içmeniz gerekiyor.