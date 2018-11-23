Steam'de Toplam 20 TL Harcayarak Satın Alabileceğiniz 7 Oyun

Steam Sonbahar İndirimleri devam ediyor. Bizde oyun fiyatlarının cep yaktığı son aylara inat, sizler için sadece 20 TL'lik bütçeyle satın alınabilecek en iyi oyunları listeliyoruz.

Düzenli olarak size sunduğumuz Steam listemizde farklı bir yol izleyeceğiz. İndirimde olan oyunların birçoğunu listelemek yerine, elimizdeki 20 TL'yi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bakalım listemizin sonunda kaç güzel oyun biriktirebileceğiz.

Not: Sonuçta 20-30 kuruşluk bir fazlalık çıkarsa idare ediverin. :)

Downwell (3 TL)

Grafikleriyle yeni jenerasyonun bayağı gerisinde olsa da oynanışıyla, sizleri kendine bağlayacak harika bir oyun. Mobil platformlarda da (iOS ve Android) erişebilirsiniz

Eski Fiyat: 6 TL

6 TL İndirim: %50

Hook (1.70 TL)

Yine oldukça minimal bir yapısı olan, buna karşın oynarken beyin yakması muhtemel harika bir bulmaca oyunu.

Eski Fiyat: 2 TL

2 TL İndirim: %15

One Finger Death Punch (2 TL)

Sadece klavyenin sağ veya sol tuşlarıyla oynanan mükemmel bir oyun. Bu oyunun uzun süre sizi meşgul etmesine şaşıracaksınız.

Eski Fiyat: 10 TL

10 TL İndirim: %80

The Orange Box (4.80 TL)

İçeriğinde Valve'ın en büyük efsanelerinden Half Life serisi, Portal ve Team Fortress 2'yi barındıran mükemmel bir paket. Üstelik harika bir fiyata.

Eski Fiyat: 32 TL

32 TL İndirim: %85

Plants vs. Zombies GOTY (2.50 TL)

Plants vs. Zombies serisi her ne kadar son oyunlarıyla bambaşka bir alana kaysa da klasik tower defence oynanışıyla ilk oyun unutulmaz.Eski Fiyat: 10 TL

Eski fiyat: 10 TL

10 TL İndirim: %75

Hexcells (1.80 TL)

Listemizde bulmaca türünde türündeki bir başka oyun da Hexcells. Tek kusuru biraz kısa süren oynanış süresi...

Eski Fiyat: 6 TL

6 TL İndirim: %70

Tomb Raider (5.24 TL)

Sonrasında gelen 2 yeni oyunla Tomb Raider efsanesini geri getiren ilk oyun. Eğer oynamadıysanız bu fiyata kaçırmayın.

Eski Fiyat: 35 TL

35 TL İndirim: %85

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Oyunların Toplam Fiyatı: 101 TL

İndirimli Fiyatları: 20.24 TL