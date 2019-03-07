Valve’dan Sapık Seri Katil Oyunu Hakkında Açıklama

Dünyanın en popüler oyun mağazası olan Steam’in politikalarını güncelleyen Valve, politikaları yasa dışı olmayan ve açık bir trolleme içermeyen oyunları mağazada yayınlayacak şekilde güncellemişti.
Steam’ın geçtiğimiz günlerde Rape Day isimli oyunu mağazada yayınlamaya başlaması, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Zira Rape Day yani Tecavüz Günü adlı oyunda oyunculara kadınlara tecavüz edebiliyor ve onları öldürebiliyorlardı.
Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Valve, Rape Day adlı oyunun Steam’de yeri olmayacağını bildirdi. Rape Day’in Steam’de yer almayacak olmasının nedeni olarak ise bilinmeyen zararlar ve riskler olarak belirtildi.
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Taciz/tecavüz içerikleri, pornografide sıklıkla görülen bir şeydir. Zira Steam’de yer alan pek çok yetişkin içerikli oyunda taciz gibi olaylar görülüyor. Ancak Steam’de yer alan hiçbir oyunda ‘tecavüz’ başlıklı bir içerik bulunmuyor.