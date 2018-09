152 TL'lik 14 Oyun Sadece 6.62 TL'ye Satışta

Oyuncuları mükemmel bir paketle pazartesi sendromundan kurtaran Fanatical, toplam fiyatı 152 TL olan tam 14 oyunu sadece 6.62 TL'ye satışa sundu.

Bir oyuncu için indirimli bir oyundan daha iyi bir şey olamaz. Üstelik bu indirim, %98 gibi inanılmaz bir orandaysa hemen her oyuncunun ilgisini çekecektir. Fanatical, haftaya oyuncular için hazırlamış olduğu mükemmel indirim paketi ile başlıyor. Söz konusu paket ile birlikte toplam değeri 152 TL olan farklı türlerde farklı heyecanlar yaşadan 14 farklı oyuna sadece 6.62 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Fanatical’ın satışa sunduğu Dollar Siege Bundle adlı paket ile birlikte aksiyondan maceraya, simülasyondan stratejiye kadar farklı türlerde oyunlara sahip olabilirsiniz. Söz konusu paket ile birlikte sahip olacağınız oyunlar; Construct: Escape the System, Airport Madness 4, Airport Madness: World Edition, Breezeblox, BalanCity, VRog, BoomTown! Deluxe, City Siege: Faction Island, Wooden Floor, Wooden Floor 2 - Resurrection, Bomb The Monsters!, Crazy Belts, Rush for Glory, Naval Warfare.

İçlerinden beğenmedikleriniz olabilir ya da sadece birkaç tane oyuna sahip olmak isteyebilirsiniz. Ancak unutmayın, oyunların neredeyse tamamının tek başına fiyatı, bu 14 oyunu içine alan paketten daha yüksek. Bu nedenle paket içeriğinde beğendiğiniz oyun varsa almanızı tavsiye ederiz. Dollar Siege Bundle paketini yalnızca 6.62 TL’ye satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.