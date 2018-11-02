Steam'de Türkçe Olarak Satın Alabileceğiniz 6 İndirimli Oyun

Cadılar Bayramı indirimlerini geride bıraktığımız bu haftanın son gününde, sizler için Türkçe dil desteği bulunan oyunlara göz atıyoruz.

Geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli listelerle sizlere önerdiğimiz Steam oyunlarını paylaşmıştık. Bugün itibarı ile yepyeni bir seriye başlıyoruz: Steam'de Türkçe dil seçeneği ile satın alabileceğiniz indirimli oyunlara göz gezdiriyoruz.

The Daedalic Armageddon Bundle (18.20 TL)

Eski Fiyatı: 182 TL

Neden Almalısınız: İçerisinde Türkçe dil destekli Deponia serisini de barındıran 11 oyunluk mükemmel bir paket. Point & Click severlere duyurulur.

Witch It (15.80 TL)

Eski Fiyatı: 24 TL

Neden Almalısınız: Modern zamanların saklambaç versiyonu. Türkçe desteği ile son dönemlerde Twitch yayıncılarının da gözdesi.

Monochroma (7.75 TL)

Eski Fiyatı: 24 TL

Neden Almalısınız: Listemizin Türk yapımı tek oyunu. Limbo'dan esinlenen oynanışıyla oldukça keyifli bir yapım.

Late Shift (14.70 TL)

Eski Fiyatı: 21 TL

Neden Almalısınız: Oldukça enteresan ve belki de 'oyun' diyemeyeceğimiz bir interaktif film. Birden çok sonu olan çok ilginç bir deneyim.

Trine 2: Complete Story (4.65 TL)

Eski Fiyatı: 31 TL

Neden Almalısınız: Trine serisinin belki de en mükemmel oyunu büyük bir indirimde. Hem Türkçe hem de tüm ek paketleri yanında.

8-Bit Armies (13.20 TL)

Eski Fiyatı: 24 TL

Neden Almalısınız: Steam'in gizli kalmış hazinelerinden. Gerçek zamanlı strateji severler için 8 bit tadında bir yaklaşım.