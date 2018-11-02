Steam'de Türkçe Olarak Satın Alabileceğiniz 6 İndirimli Oyun

Geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli listelerle sizlere önerdiğimiz Steam oyunlarını paylaşmıştık. Bugün itibarı ile yepyeni bir seriye başlıyoruz: Steam'de Türkçe dil seçeneği ile satın alabileceğiniz indirimli oyunlara göz gezdiriyoruz.
The Daedalic Armageddon Bundle (18.20 TL)
Eski Fiyatı: 182 TL
Neden Almalısınız: İçerisinde Türkçe dil destekli Deponia serisini de barındıran 11 oyunluk mükemmel bir paket. Point & Click severlere duyurulur.
Witch It (15.80 TL)
Eski Fiyatı: 24 TL
Neden Almalısınız: Modern zamanların saklambaç versiyonu. Türkçe desteği ile son dönemlerde Twitch yayıncılarının da gözdesi.
Monochroma (7.75 TL)
Eski Fiyatı: 24 TL
Neden Almalısınız: Listemizin Türk yapımı tek oyunu. Limbo'dan esinlenen oynanışıyla oldukça keyifli bir yapım.
Late Shift (14.70 TL)
Eski Fiyatı: 21 TL
Neden Almalısınız: Oldukça enteresan ve belki de 'oyun' diyemeyeceğimiz bir interaktif film. Birden çok sonu olan çok ilginç bir deneyim.
Trine 2: Complete Story (4.65 TL)
Eski Fiyatı: 31 TL
Neden Almalısınız: Trine serisinin belki de en mükemmel oyunu büyük bir indirimde. Hem Türkçe hem de tüm ek paketleri yanında.
8-Bit Armies (13.20 TL)
Eski Fiyatı: 24 TL
Neden Almalısınız: Steam'in gizli kalmış hazinelerinden. Gerçek zamanlı strateji severler için 8 bit tadında bir yaklaşım.