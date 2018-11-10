Steam'de yer alan ve ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz oyunlar arasından en çok beğenilen 10 tanesini sizin için derledik.

Oyunların fiyatları artık tüm platformlarda dudak uçuklatan seviyelere ulaştı ve bu da oyunseverleri hayli üzüyor. Hal böyle olunca da ücretsiz alternatif oyun arayışları artıyor. Fakat hem ücretsiz hem de sürükleyici ve başarılı oyunlar bulmak çok kolay değil. Bir hevesle indirip sonucunda hüsrana uğradığımız oyunların sayısı da oldukça fazla. Eğer siz de halihazırda ücretsiz ve keyifli oyunlar arıyorsanız, Steam üzerinden ücretsiz sahip olabileceğiniz 10 oyuna yer verdiğimiz listemize göz atabilirsiniz.

Dota 2

Özellikle MOBA oyunlarından keyif alanların muhtemelen oynadığı, efsaneleşmiş oyunlardan biri olan Dota 2, oynanabilecek en başarılı ücretsiz oyunlardan biri. Tabii ki eğer MOBA oynamaktan hoşlanmıyorsanız, farklı alternatifler bulmanız gerekecek.

Team Fortress 2

Eğer oyunları kalabalık bir ekip olarak oynamaktan ve FPS oyunlardan keyif alıyorsanız, Valve'nin sevilen oyunlarından olan Team Fortress 2'yi sevebilirsiniz.

Unturned

Tek ya da çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz bir tür hayatta kalma oyunu olan Unturned; zombilerin istila ettiği bir dünyada geçiyor ve basit ama eğlenceli grafikleriyle de dikkat çekiyor.

Empires Mod

FPS severler için bir diğer seçenek ise Empires Mod. İki takımdan birini seçerek mücadele edip karşı takımın 'imparatorluğunu' yıkmak üzerine kurulu olan oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz keyifli bir yapım.

War Thunder

Arcade ve simülasyonu bir arada sunan keyifli oyunlardan biri olan War Thunder, çıktığı dönemden bu yana olumlu eleştiriler almış başarılı bir yapım.

Zombie Defense

Dalgalar halinde üzerinize gelen zombilerden takım arkadaşlarınızla birlikte kurtulmaya çalıştığınız eğlenceli bir kule savunma oyunu olan Zombie Defense, mobil cihazlar üzerinden de oynanabiliyor.

Robocraft

Rakiplerle mücadele edip kazandığınız puanlarla kendi 'dövüş aracı'nızı tasarlayabildiğiniz Robocraft, yeni bir oyun arayanların göz atabileceği oyunlardan biri.

Onraid

Çok oyunculu ve tek oyunculu oynama seçenekleriyle oyunseverlerin karşısına çıkan Onraid, 2D oyunlardan keyif alanlar için oldukça keyif verici olacaktır.

Regeria Hope

Müvekkilinizi savunmak için delillerle uğraşıp yaşanan olayları çözmeniz gereken Regeria Hope, listemizde yer alan görece en farklı oyun diyebiliriz.

Paladins

Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen Paladins, FPS severlerin büyük oranda beğenisini kazanmış bir oyun.