Steam'deki İndirimli Fiyatı 7 TL Olan Oyun Ücretsiz

GoG, yılın son ücretsiz oyun kampanyasına imza atarak ünlü Gerilim / FPS oyunu SOMA'yı ücretsiz yaptı.

Son yılların hikayesiyle ve sonuyla oyuncuları en çok büyüleyen yapımlarından biri olan SOMA, GoG tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. CD Projekt Red'in sahibi olduğu GOG, sene içerisinde birçok oyunu ücretsiz olarak sunarak oyuncuların gönlünü fethetmişti. Yılın son dampingi ise SOMA...

Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karmaşık işlemler yok. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak GOG hesabınıza giriş yapmak ve yukarıdaki yeşil 'Claim Game' butonuna tıklamak.

Butona tıkladığınızda yukarıdaki gibi bir onay penceresiyle karşılaşacaksınız. Şimdi hesabınız sayfasına giderek oyunu istediğiniz zaman bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Oyunu daha önce duymadıysanız, hemen aşağıdan oynanış videosuna erişebilirsiniz: