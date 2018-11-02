Steam'deki Oyun Bilgisayarı Anketinde Windows 7'nin Başarısı

Windows 10'un pazardaki payı günden güne artarken, oyuncuların bir kısmı Windows 7'de ısrar ediyor.

Bildiğiniz üzere günümüzün RAM kullanımı ve sistem kaynaklarını daha makul dağıtması sebebiyle en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10. Buna karşın geçtiğimiz Ekim ayında yapılan bir anket, Steam oyuncuları arasında Windows 7'nin halen ciddi bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, 64 bitlik Windows 10'un hemen altında, %29.61'lik kullanım yüzdesiyle Windows 7 yer alıyor. Modern oyunlarda 64 bitin artık bir 'minimum sistem gereksinimi' olduğunu da işin içine katarsak, 4. sırada 32 bitlik Windows 7'nin yer alması bile ciddi bir başarı. Görünen o ki oyuncular halen Windows 7'nin çok daha stabil ve kullanışlı bir işletim sistemi olduğunda kararlılar.

Elbette Windows 7 tercihini sadece stabil oluşuna bağlayamayız. Nitekim kullanıcılar halen yeni başlat menüsü, lüzumsuz bildirim ekranları gibi yeniliklere alışabilmiş değiller. Windows 7'den Windows 10'a geçip beklediğini bulamayanların sayısı da oldukça fazla. Yeni dönemde daha az uygulamanın destek verecek olmasıyla Windows 7 de yavaş yavaş aramızdan ayrılacak. Ancak geçtiğimiz aylarda 10. yılını deviren bir işletim sistemi olarak zamana kafa tuttuğu da bir gerçek.