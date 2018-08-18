Steam'den Müjde: Kur Farkı Oyun Fiyatlarına Yansımayacak

Steam yaptığı açıklama ile kur farklarının, oyun fiyatları ve eşyaları yansımayacağı müjdesini verdi.

Artan kur farkları bilgisayar ekipmanları ve bileşenleri açısından oyuncuları zor duruma sokmakta. Bu zorlu dönemde gelen Steam'in sabit kuru devam ettirme kararı ise oyuncuların bütçesini az da olsa rahatlatacak. Steam'in yıllardır benimsediği sabit kurun, aradaki farkın artması nedeniyle değişebileceği ve yukarı çekileceği düşünülmekteydi. Ancak Steam yaptığı açıklama ile Türk oyuncuların yanında olduğunu ve gereken özveriyi gösterdiğini gözler önüne serdi.

Sadece gönderilen hediyeler konusunda bazı kısıtlamaların olacağını söyleyen Steam, oyun ve eşya fiyatlarında bir değişimin söz konusu olmadığını belirtti. Kurdaki dalgalanmaların kullanıcıların alım gücünde bir değişiklik yaşadığı anlamına gelmediğini belirten yetkililer, sadece boşluğu kullanmak isteyen fırsatçılar için hediye gönderimine bir sınırlama getirmeyi uygun gördüklerini ifade ettiler. Yani Steam için ülkemizde geçerli olan dolar kuru, 2.1 TL olarak devam edecek.

Hediye sınırlamasına açıklık getiren Steam, hediyeyi alacak kişinin bulunduğu ülkenin fiyatının, Türkiye fiyatına oranla %115 veya daha altında ise müsade edileceğini belirtti. Bu önlemin, yerel fiyatlandırmanın düşük olduğu bölgelerden, yüksek fiyatlı bölgelere yapılacak olan satışların önüne geçmek için yapıldığı görülüyor. Bazen acımasızca eleştirilebilen Steam, bu hamle ile ülkemize değer verdiğini ve gereken adımları atmış olduğunu göstermiş oldu.