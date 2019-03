Steam'den Ücretsiz Olarak İndirip Oynayabileceğiniz 10 Oyun

Geliştirildiği 2003 yılından beri her geçen gün artan oyun sayısıyla dikkat çeken oyun platformu Steam, ücretsiz olmasına rağmen oynaması oldukça keyifli olan birçok oyunu bünyesinde barındırıyor. Gelin popüler oyunların gölgesinde kalan ücretsiz oyunlara birlikte göz atalım.

Team Fortress 2, CS:GO ve Dota 2 gibi klasik oyunlar, platformun en iyilerinden olsa da bu yazımızda sizlerle daha az bilinen ücretsiz oyunları paylaşacağız. Bilgisayarınızın hafızasında yer açmanızı öneriyoruz çünkü listemizdeki oyunlardan birçoğunu indirmek isteyeceksiniz. İşte Steam üzerinden herhangi bir ödeme yapmadan indirip keyifle oynayacağınız 10 harika oyun.

1. Warframe

Uzay temalı bilim kurgu türündeki Warframe, çevrimiçi bir RPG oyunu. Özel hikaye moduyla birlikte eşsiz bir PvP ve PvE deneyimi sunan Warframe, sık aralıklarla gelen güncellemeleriyle de sürekli yeni bir oyun oynuyormuş hissi sağlıyor. 2013 yılının en iyi ücretsiz oyunu seçilen Warframe'in Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

2. Crossout

Oluşturacağınız güçlü araçlarla rakiplerinizi yok etmeye çalışacağınız Crossout, sunduğu ilginç eklentilerle ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla ya da tanımadığınız kişilerle çevrimiçi mücadele edebileceğiniz oyunda amacınız, en korkunç aracı tasarlamak olacak. Crossout'u detaylı olarak inceleyip, ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

3. Star Trek Online

Listemizdeki 2. bilim kurgu türündeki oyun olan Star Trek Online ile Atılgan'ın kontrolünü elinize alarak yeni keşiflere yelken açacaksınız. Sık aralıklarla gelen güncellemelerle yeni görevlerin, donanımların ve etkinliklerin eklendiği oyunu ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Path of Exile

Özellikle Diablo tarzı oyunları sevenlerin ilgisini çekebilecek olan Path of Exile, aksiyon türünde bir RPG oyunu. İlgi çekici dünyası ve zengin içerikli karakter yaratma aracıyla öne çıkan oyunda bulunan lig sistemiyle diğer rakiplerinizle yarışmanız mümkün. Path of Exile'ı detaylı inceleyip ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

5. Warface

Rekabetçi mod desteği sunan birçok ücretsiz oyun olsa da Warface, bugüne kadar yakaladığı başarıyla diğer oyunlardan ayrılıyor. Başlangıçta ücretsiz olarak sunulan oyun içi paraları kullanarak silahları denemenize olanak tanıyan Warface, 4 farklı karakter sınıfıyla ilginç bir çok oyunculu oyun deneyimi sunuyor. Warface'in detaylarını inceleyebileceğiniz ve oyunu ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Realm Royale

Oynanış açısından klasik battle royale oyunlarından oldukça farklı olan Realm Royale'de 100 rakiple mücadele edip zirveyi kimseye kaptırmamaya çalışacaksınız. Aynı türdeki diğer oyunlara göre daha fazla ekipmanı üzerinizde taşıyabileceğiniz oyunda, rakipleriniz alt etmenizin tek yolu güçlü bir strateji geliştirmeniz. Realm Royale'ı ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. EVE Online

Her ne kadar popüler oyunlardan bahsetmeyeceğimizi söylesek de EVE Online'ı listemize almasak olmazdı. MMORPG ile bilim kurguyu başarılı şekilde birleştiren oyunda geliştireceğiniz stratejilerle karakterinizin yeni bir hayata kavuşması için elinizden geleni yapacaksınız. Bir tüccar, bir madenci ya da size sunulan diğer birçok karakter arasından seçim yapabileceğiniz EVE Online'ı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. The Lord of the Rings Online

Kitap veya filmlerden yapılan uyarlamalarda genelde oyun kalitesi göz ardı edilse de The Lord of the Rings Online, bu genellemeyi yıkıp geçen bir istisna. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir PvMP deneyimi yaşayacaksınız. The Lord of the Rings Online'ı detaylarıyla inceleyebileceğiniz ve oyunu ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

9. Neverwinter

Garip canavarlar ve korkunç düşmanlarla mücadele edeceğiniz Neverwinter, klasik bir RPG oyunu. Güncelleme sıklığı az olsa da oyunu deneyimleyen oyuncuların tam not verdiği Neverwinter'da karakterinizin seviyesini yükselterek yeni yetenekler keşfetmeye çalışacaksınız. Neverwinter'ın detaylarını inceleyebileceğiniz ve oyunu ücretsiz olarak indirebileceğiniz Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

10. Doki Doki Literature Club!

İlginç hikayesiyle öne çıkan psikolojik korku türündeki Doki Doki Literature Club! isimli oyun, adeta görsel bir roman. Bir grup lise öğrencisinin başından geçenleri konu alan oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Steam'deki ücretsiz oyunlar arasından seçtiğimiz 10 oyunu sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de yorumlarda kendi oynadığınız ücretsiz oyunları bizle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyunları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)