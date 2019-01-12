Steam, DLC’lere Özel Galeri Benzeri Bir Sayfa Oluşturacak

Kullanıcı arayüzüne yeni bir eklenti yapmak isteyen Steam, oyunların DLC'lerine özel bir sayfa oluşturmayı planlıyor.

Steam, kullanıcı arayüzü üzerinde yeni bir çalışmaya başladı ve konuşma arayüzündeki yenilikler de bir yeniliğin geldiğini bize gösteriyor. En yeni gelişme ise yalnızca masaüstü kullanıcılarını değil, hizmetin tamamını ilgilendiriyor.

Bu konuya adanmış blogdaki kısa bir paylaşımda “DLC araştırma deneyimi” isimli bir kavramı ortaya attı. Yeni güncelleme sonucunda belirli oyunların indirilebilir içeriklerini arayan kullanıcılar, bu DLC’lere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Yeni DLC arama bölümünde kullanıcılar belirli bir oyunu takip edebilecek. Bu sayede oyunla ilgili bir indirim ya da yeni bir indirilebilir içerik olduğu zaman bildirimle bilgilendirilecek. Geliştiriciler hangi DLC’nin sayfada gösterileceğine karar verebilecek ve yakında yayınlanacak içerikler de burada gösterilecek.

Üstteki slaytların yanı sıra listeler de sayfada bulunacak ve kullanıcılar kolaylıkla tüm indirilebilen içeriğe ulaşabilecek. Ayrıca bu içerikleri filtrelemek de mümkün olacak.