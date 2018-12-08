Bilgisayarda günümüze uygun kaykay oyunları olmadığı malum. Skate'in halefi olabilecek olan Session her ne kadar umut verici görünse de hala biraz daha yolu var. Peki 19 Aralık'ta Steam'de erken erişime açılacak olan Skater XL, gerçekten beklenen oyun olabilir mi?

Mobil dünyasının sevilen oyunlarından biri olan Skater'ın yapımcılarından gelen Skater XL, sıradan bir portlanmış oyun değil; aksine ABD'nin West Coast'undan esinlenilmiş bir haritada tam teşekküllü bir sim'i barındırıyor. Oyunun video editörü desteği varken, teaser videosunda görebileceğiniz gibi işin biraz daha gerçekçilik kısmına odaklanılmış. Bu da yarım bir boruda üç tam geri takla atamayacağız anlamına geliyor :)

Erken Erişim başladığında -tek bir karakterle olsa da- kaykayınızı alıp Batı Los Angeles Hükümet Binası kaykay alanında kayabileceksiniz. Easy Day Studios, Erken Erişimin oyunun tüm ana gameplay'ini ve oyun mekaniğini içeriyor olacağını bizlere haber veriyor.

Geliştirici, oyuncuların doğrudan istediği şeyleri söylüyor: dört yıl boyunca oyunun kontrol ve gameplay'ini "mükemmel" hale getirerek bu oyun tarzını yeniden tanımlamak. Şirket, oyuncu topluluğunun her aşamada oyuna dahil olmasını isterken bunun kararları iyi yönde etkileyeceği düşüncesinde.