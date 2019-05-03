Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun, Epic Games'de Ücretsiz Oldu

Steam'de 18 TL'ye oyuncuların beğenisine sunulan World of Goo, Epic Games Store'da 2 hafta içinde oyunu kütüphanesine indirenler için tamamen ücretsiz oldu.

Kısa süre önce 11 yıl aranın ardından ilk kez güncelleme alan World Of Goo, Epic Games Store’da sınırlı süreliğine ücretsiz oldu. Önümüzdeki iki hafta içinde World Of Goo’yu Epic Games Store kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizin olacak. Elbette ki ücretsiz.

2D Boy tarafından geliştirilen bulmaca-yapı inşaat türündeki oyun, hedefinize ulaşmak için en uygun yolu ne kadar kolay bulabildiğinizi test ediyor. Baloncuklardan oluşan ağlar ile küçük, sevimli yaratıkları hedeflerine ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

2008 tarihinde yayınlanan World of Goo, oyunculara keyifli bir bulmaca deneyimi sunuyor. Steam’de 18 TL’ye satılan bu oyunu Epic Games Store’da ücretsiz olarak elde etmek için buraya tıklayabilirsiniz.