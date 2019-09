Steam Fiyatı 24 TL Olan Oyun, Epic Store’da Ücretsiz Oldu

Epic Games Store, kullanıcılarına ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Aksiyon türündeki The End is Nigh oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyunculara 12 Eylül tarihine kadar oyunu kütüphanelerine ekleme fırsatı tanıyor.

Steam’in en büyük rakibi olan Epic Games Store, oyun geliştiricilerini yaptığı düşük kesintilerle kendisine çekerken kullanıcıları ise her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla platforma çekmeye çalışıyor. Oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games Store, bu hafta 17 yaş üstü derecelendirmeye sahip The End is Nigh oyununu seçti.

Oyunun Epic Games mağazasındaki tanıtım yazısı ise şöyle: “The End is Nigh, büyüyen bir macera platform oyunudur. Oyunda çok fazla ölürsünüz ama sorun değil çünkü muhtemelen zaten ölüsünüz.” Gelin oyunun detaylarına ve oyunu nasıl edineceğinize yakından bakalım.

The End is Nigh minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Intel Core 3

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 3.0 veya üzeri desteği olan ekran kartı

Depolama: 500 MB

Oyunu nasıl edinebilirsiniz?

İlk olarak buraya tıklayarak oyunun Epic Games Store’daki sayfasına gidin ve “AL” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfadan Epic hesabınıza giriş yapın. Eğer Epic hesabınız bulunmuyorsa kaydolduktan sonra işlemleri baştan tekrarlayın.

Açılan satın alma işlemi sayfasından sağ altta bulunan "Siparişi Ver" butonuna tıklayın.

Yapmanız gereken işlemler sadece bu kadardı. Oyun hakkındaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulama fırsatlarından haberdar olmak için takipte kalın.