Steam ve Epic Games arasındaki indirim savaşı, kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Thomas Happ Games tarafından geliştirilen Axiom Verge'ü, Epic Store'dan tamamen ücretsiz indirebilirsiniz.

Bir bilim insanının geçirdiği bir laboratuvar kazası sonrasında gizemli bir dünyada uyandığı oyunda keşfedilmeyi bekleyen binlerce eşya, silah ve yetenek bizleri bekliyor. Grafikleriyle eski Atari oyunlarını andıran Axiom Verge, aksiyon-macera türündeki oyunların oldukça başarılı bir örneği.

Kaza geçiren bilim insanını yönlendirerek, sır perdelerini aralamaya çalıştığımız oyunda tuhaf görünümlü yaratıklarla da başa çıkmamız gerekiyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch gibi popüler platformlar için yayınlanan Axiom Verge, giderek artan zorluk derecesiyle bağımlılık yaratıyor. Oyunun keyifli oynanışı sebebiyle bilgisayarın başından kalkmanız zor bir hal alabilir.

Geliştiricileri tarafından "Yaşam. öbür dünya, gerçek, sanal, rüya, kâbus... Hepsinin arasında ince bir çizgi var. Ve bu çizgi Axiom Verge" ifadeleriyle anlatılan Axiom Verge'ün tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Epic Games Store'dan 21 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunun mağazadaki sayfasına, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.