32 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Steam fiyatı 32 TL olan Murderous Pursuits, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.

PC oyuncularının en büyük şanslarından biri olan Steam, arka arkaya hediyelerle gelmeye devam ediyor. Geçen gün Metro 2033’ün ücretsiz olduğu platformda bugün bir başka oyun daha ücretsiz oldu. 24 saat boyunca ücretsiz olan Murderous Pursuits isimli oyunu eğer zamanında yakalarsanız sonsuza kadar Steam kütüphanenizde yer alacak.

Çok oyunculu bir gizlilik oyunu olarak dikkat çeken Murderous Pursuits, Blazing Griffin tarafından geliştirilip yayınlandı. Oyunda bir av peşinde koşarken arkanızda sizi yakalamaya çalışan başka bir avcıya dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaki avcı sizi yakalamadan önce avınızı yakalamanız gerekiyor. Bu sürede en yüksek puana ulaşan oyuncu ise birinci oluyor.

26 Nisan 2018 gibi çok yakın tarihli bir çıkış tarihi olan Murderous Pursuits, Steam’deki “Karışık” olarak gözüken inceleme puanlarını daha iyi seviyelere çıkarmak istiyor. Eğer sizler de kütüphanemde bir oyun daha olsun diyorsanız, elinizi çabuk tutarak Murderous Pursits’i kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Murderous Pursuits’i Nasıl Oynarım?

Buraya tıklayarak oyunun Steam linkine gidiniz. (Platform üzerinden açacaksanız mağazada ara kısmına Murderous Pursuits yazdığınızda karşınıza çıkacaktır)

Sonrasında “Oyunu Yükle” butonuna tıklayınız.